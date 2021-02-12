От вражеского огня на Донбассе погиб второй воин ВСУ за сутки

Во вторник, 11 февраля, во время обстрела со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook. Там уточнили, что трагедия произошла около 20:45 недалеко от Новомихайловки.

Отмечается, что враг открыл огонь из крупнокалиберного пулемета, а бойцы ООС дали адекватный ответ на обстрел.

"В результате обстрела один из защитников Украины погиб. На обстрел российско-оккупационных войск был дан адекватный ответ", – подчеркнули в командовании.

В свою очередь журналист Юрий Бутусов добавил у себя в Facebook, что оккупанты применяли также гранатометы и снайперские винтовки. Он уточнил, что погибший служил в 28-й бригаде.

На месте работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования службы правопорядка ВСУ.

Отметим, что это уже второй погибший украинский военнослужащий на Донбассе за сутки. Так, 11 февраля от выстрела снайпера в районе поселка Зайцево был убит Александр Глушко из Полтавы.

Воину оказали первую медицинскую помощь, но от полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты на Донбассе в течение 10 февраля семь раз прибегали к нарушениям режима прекращения огня. Они атаковали позиции ВСУ беспилотниками и осколочными гранатами.