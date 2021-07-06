От судьи Соколова требуют жестких решений в мерах пресечения по генералу Павловскому и Шандре, – Арьев

От судьи Печерского суда Киева Алексея Соколова требуют жестких решений по мерам пресечения в отношении боевого генерала Игоря Павловского и экс-чиновника Минобороны Валерия Шандры. Офис Генерального прокурора хочет посадить их за решетку с залогом 440 млн гривен.

Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Арьев. Он отметил, что не случайно этому "особому" делу назначили "особого" судью.

"Интересно, что эта самая прокуратура требовала в деле о госизмене Медведчука (лидер ОПЗЖ, кум президента РФ Путина Виктор Медведчук – ред.) залог в 300 млн, а закончилось лишь домашним арестом подозреваемого в госизмене!" – подчеркнул нардеп.

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Он напомнил, что когда Медведчук в 2017 году начал судебный процесс против самого Арьева, то подавал иск и забирал его из Печерского суда до тех пор, пока система не определила судьей именно Соколова.

"И, конечно, Соколов максимально быстро принял решение в пользу Медведчука. Комментарии излишни", – подчеркнул нардеп.

Напомним: в партии "Европейская солидарность" считают суд на генералом Павловским заказом из Москвы. Его называют особенно циничным, ведь военнослужащий был одним из командиров героической обороны Мариуполя в 2014 году, а военные катера, поставленные в ВСУ по заказу Минобороны, несут свою службу и участвуют в парадах, на которых пиарится власть.