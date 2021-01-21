От пули снайпера террористов на Донбассе погиб воин ВСУ

В четверг, 21 января, от снайперского огня со стороны вооруженных формирований России погиб военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook. Украинские военные нанесли ответный огонь.

"Сегодня, 21 января, вооруженные формирования РФ очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из снайперского оружия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", – сказано в сообщении.

В то же время на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского уточнили, что кроме снайперского огня, обстрел также велся из гранатометов разных систем и минометов.

При этом подразделения морской пехоты нанесли адекватные ответные удары, чтобы заставить врага прекратить обстрел.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января в результате обстрела со стороны российских наемников погиб украинский военнослужащий, который стал первой боевой потерей ВСУ в 2021 году.

Его также застрелил вражеский снайпер. Тогда украинская сторона направила ноту в ОБСЕ.