Осужденный за госизмену крымский депутат вышел на свободу после месяца тюрьмы – СМИ

Богунский районный суд Житомира досрочно отпустил из тюрьмы единственного осужденного за государственную измену бывшего депутата Верховного Совета Крыма Василия Ганыша.

Решение было принято из-за его состояния здоровья, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в прокуратуре.

Отмечается, что в колонию бывшего депутата доставили только в сентябре.

"Богунский райсуд Житомира неожиданно решил освободить Ганыша от наказания по состоянию здоровья", – рассказал собеседник.

По его словам, суд вынес решение незаконно. Источник пояснил, что была использована медицинская справка о состоянии осужденного из районной больницы, а не от специальной тюремной комиссии.

Прокуратура обжаловала решение суда.

Издание подчеркивает, что Ганыш является единственным крымским депутатом, которого задержали на территории Украины и приговорили за государственную измену к реальному тюремному сроку.

Как сообщал OBOZREVATEL, о задержании Василия Ганыша стало известно в июле. Ранее его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.