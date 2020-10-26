Осужденный за госизмену крымский депутат вышел на свободу после месяца тюрьмы – СМИ
О задержании Василия Ганыша стало известно в июле
До этого суд заочно вынес ему приговор
В колонию осужденного доставили только в сентябре
Богунский районный суд Житомира досрочно отпустил из тюрьмы единственного осужденного за государственную измену бывшего депутата Верховного Совета Крыма Василия Ганыша.
Решение было принято из-за его состояния здоровья, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в прокуратуре.
Отмечается, что в колонию бывшего депутата доставили только в сентябре.
"Богунский райсуд Житомира неожиданно решил освободить Ганыша от наказания по состоянию здоровья", – рассказал собеседник.
По его словам, суд вынес решение незаконно. Источник пояснил, что была использована медицинская справка о состоянии осужденного из районной больницы, а не от специальной тюремной комиссии.
Прокуратура обжаловала решение суда.
Издание подчеркивает, что Ганыш является единственным крымским депутатом, которого задержали на территории Украины и приговорили за государственную измену к реальному тюремному сроку.
Как сообщал OBOZREVATEL, о задержании Василия Ганыша стало известно в июле. Ранее его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.