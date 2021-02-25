Дело Стерненка: потерпевший Щербич рассказал о нападении, похищении и пытках в 2015 году. Эксклюзивное видео

Одними из ключевых доказательств в деле, по которому 23 февраля был осужден Сергей Стерненко, стало видео с показаниями Сергея Щербича. Именно его по данным суда, лидер "Правого сектора" в Одессе вместе с другим фигурантом Русланом Демчуком похитили в 2015 году.

Интервью на камеру пострадавший депутат Коминтерновского районного совета Одесской области давал примерно сразу после события 24 апреля того года. Соответствующее видео OBOZREVATEL предоставили источники в правоохранительных органах.

По словам Сергея Щербича, в 19:00 24 апреля 2015 года ему позвонил член "Правого сектора" Руслан Демчук и предложил встретиться с ним и Сергеем Стерненко. Когда он подъехал к месту встречи, те якобы заставили его сесть на заднее сидение зеленого "Опеля" с номерами "ПТНХ", а после привезли на какую-то закрытую территорию.

"Вытащили из машины, кинули, избили ногами. Потом обратно затащили в машину, провезли буквально метров 200 и завели в подвал: снова кинули на пол и начали наносить мне удары. Посадили на стул и стали "лечить" – вытягивать с ноги резиновые пули", – рассказывает на видео Щербич, правда, упуская слова о том, кто и как в него стрелял.

После, продолжил пострадавший в деле, похитители допрашивали, снимали происходящее на камеру, в том числе "заставляя сказать, что он "сепаратист и "титушка".

"На что я им отвечал: никогда не был сепаратистом или "титушкой", всегда вел патриотический образ жизни. Также они пытали меня. При этом использовали плоскогубцы – крутили пальцы, били коленные чашечки и стреляли пистолетом возле головы и уха. Так, что я терял сознание", – отметил Щербич.

Помимо этого, добавил, что похитители угрожали ему и семье. В частности, заявляли, что он "должен сложить полномочия депутата", тогда они его отпустят. Щербич, по его словам, согласился на условия.

"Когда я это сказал, они вывезли меня, посадили на лавку и, снимая с головы черный мешок, сказали, что я должен выполнить обещание. Или же они вернутся и с моей семьей что-то может случиться", – утверждал он.

На тот момент депутат сказал, что после произошедшего не сложил свои полномочия, поэтому похитители приезжали к его месту жительства и "ловили".

"Пытаясь кинуть вольфатор и нанести мне телесные повреждения", – подытожил Щербич.

Напомним, что 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества. В распоряжении OBOZREVATEL появился обвинительный акт относительно него и другого фигуранта дела Руслана Демчука.

Судья постановил взять обвиняемого под стражу прямо в зале суда. Сам Стерненко не признал свою вину. Он утверждает, что не мог участвовать в похищении, поскольку его в то время не было в Одессе.

Адвокат Маси Найем сказал OBOZREVATEL, что приговор необоснованый, так как, например, были приняты во внимание показания одного из свидетелей, которого в суде не допрашивали.

Стерненко находится в следственном изоляторе в Одессе. Юристы подали заявление, чтобы перевести его в Киев.

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