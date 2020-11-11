Особняк главы КСУ с водопадом и квадроциклом под Киевом показали с высоты. Видео

Журналисты сняли с высоты птичьего полета особняк председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в городке Васильков под Киевом. Это произошло после потасовки там антикоррупционеров и полиции 7 ноября, когда активисты принесли под коттедж виселицу.

Усадьбу семейства Тупицких показала "Страна". На огромной территории можно увидеть водопад, бассейн, теплицу и квадроцикл (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

С опубликованных кадров видно, что над участком, площадью в 23 сотки, поработал ландшафтный дизайнер. Газон там идеально выстрижен, тропинки выложены декоративным камнем, озеро облагорожено и даже создан искусственный водопад.

По словам соседей, Тупицкий проживает именно в этом доме, а информация в декларации свидетельствует, что его площадь составляет 211,4 кв. м. При этом особняк хорошо скрыт от посторонних глаз за высоким забором, по периметру там установлены датчики движения и камеры наблюдения.

"Сам коттедж двухэтажный, построен в классическом стиле. Во дворе много всего интересного. Зоны отдыха на любой вкус. Тут тебе бассейн с шезлонгами и пляжное бунгало. Рядом искусственное озеро с водопадом. И еще тренажерный зал на свежем воздухе под навесом. Неподалеку установлена теплица и разбиты грядки. Возле центрального входа стоит квадроцикл в чехле от дождя. На лужайках возле дома – горки, качели, песочница и пара батутов. А на крылечке запаркован кортеж из детских машинок-каталок", – описывают увиденное расследователи.

На видео также можно рассмотреть гараж на два парковочных места. Хотя в декларации судьи указан лишь BMW Х6 (2012 года выпуска), зарегистрированный на его супругу Ольгу Тупицкую.

С участка есть два выезда, так как он довольно необычной формы, ведь имение семейства главы КСУ состоит из двух земельных наделов. Так, особняк расположен на территории, которая по документам принадлежит теще Тупицкого. Тогда как на земле, которую задекларировал сам судья, установлена только детская площадка и "качалка". Двор же не разделен забором на две части и выглядит он как единое целое.

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