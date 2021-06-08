Оскорбившая военных девушка из Чугуева попала в базу 'Миротворца'. Фото

Жительницу Чугуева Харьковской области Яну Чемшит (Ковалеву) внесли в базу центра "Миротворец" за то, что оскорбила украинских военных. Она, напомним, обозвала их "грязными и пьяными" и призналась в ненависти, хотя позже попыталась оправдаться за сказанное.

Тем временем в соцсетях распространили интересные факты о жизни скандального мастера по наращиванию ресниц. Например, что ее муж ездил в столицу страны-агрессора Москву во время войны на Донбассе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В "Миротворец" 28-летняя украинка попала за демонстративное неуважение к Вооруженным силам Украины, антиукраинскую пропаганду и отрицание российской агрессии.

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"Просим правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", – говорится в информации относительно Чемшит.

Что еще известно о женщине

По данным Telegram-канала "Катарсис", Яна Ковалева живет и работает в Чугуеве. Она училась в местной школе №1 и была медсестрой в Чугуевской центральной районной больнице, позже стала лашмейкером.

Судя по ее странице в Facebook, девушка получила диплом мастера по наращиванию ресниц в 2019 году.

При этом муж украинки ездил в Москву (Россия). Произошло это в ноябре 2014 года, есть во время разгара войны на Донбассе.

На его странице в Facebook нашли фото с Кремлем. Сама Яна Чемшит активно пользуется запрещенной в Украине социальной сетью "ВКонтакте".

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