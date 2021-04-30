ОПЗЖ в Мариуполе призвала собирать досье на ветеранов АТО и патриотов для "новой власти". Фото

В почтовые ящики жителям Мариуполя разнесли информационный бюллетень партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", в котором призвали собирать досье на защитников Украины и патриотов.

В публикации отмечается, что все это со временем можно будет передать "новой власти". Фото скандальных листовок обнародовал депутат Мариупольского городского совета Роман Михайлович на своей странице в Facebook.

"Нашел в почтовом ящике газетенку потомков заградотрядовцев – партии ОПЗЖ. Вы там совсем о***и, ребята? Это что, б***ь, за посылы в свободной демократической стране? "Собирайте данные о ваших неблагонадежных соседях и членах их семей"? Гестаповцы вы недоделанные!!!" – возмутился он и призвал вмешаться СБУ и Нацполицию.

В частности, в скандальной листовке жителям прифронтового города советуют "записать все адреса и данные знакомых "национал-радикалов", членов и активистов "оранжевых партий", пропагандистов, ветеранов АТО и членов их семей", а также "сохранить на случай начала военных действий, когда информацию можно будет передать полиции или органы "законно избранной власти".

Также пророссийские пропагандисты добавили, что "соседям, родственникам, детям и внукам нужно объяснять, что войне и крови не место в Мариуполе". Таким образом они пытались навязать людям мысль, что война на востоке идет по вине Украины, а не реального агрессора России.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Житомирского областного совета от партии ОПЗЖ Константин Черпицкий оскандалился билбордом с поздравлением к 9 мая. На нем он разместил фото гитлеровских солдат вместо красноармейцев и написал: "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!".