Опубликованы новые показательные снимки "русского мира" на Донбассе

В сети появились новые фото одной локации на Донбассе до и после начала оккупации и военных действий.

Фотографии опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram. Он ведет постоянную рубрику таких снимков "было – стало" (чтобы посмотреть снимки, доскролльте до конца страницы).

Так, на первом фото видно двухэтажное здание, парковку с машинами и зеленый газон. На втором – это же здание, но уже полуразрушенное, а вместо газона – выжженая земля.

"Яркие фото того, как приходит "русский мир и путин" с тоннами снарядов и тысячами пуль, а не с хлебом и солью, как до сих пор некоторые считают..." – написал офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Штефан уже публиковал фото, на которых четко видно, как изменились оккупированные районы Донецкой и Луганской областей с начала войны.

Местный блогер, проживающий в оккупированном Россией Донецке, показал, как выглядят знаменитый стадион "Донбасс Арена" и прилегающая к нему местность.

Украинский историк и журналист Вахтанг Кипиани поделился символическим фото из своей поездки на Донбасс. В нем помещена трагедия региона, часть которого уже семь лет живет в оккупации или под плотным огнем российских террористов.