Опубликована прослушка Нескоромного: называл Путина "красавчиком" и поздравлял "московскую семью"

Полковник Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в заказе убийства генерала спецслужбы Андрея Наумова, называл президента России Владимира Путина "красавчиком" и передавал привет "московской семье".

Запись прослушки его разговоров опубликовала "Украинская правда" в Telegram. В частности, Нескоромный поздравил некоего Александра Ивановича с Новим годом "по московскому времени" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В другом разговоре он признался, что первый раз в жизни "прозевал Владимира Владимировича".

"Он красавчик. Сила", – подчеркнул Нескоромный.

Также полковник передал привет "московской нашей семье".

Как сообщал OBOZREVATEL:

по данным СМИ, Нескоромному якобы удалось сбежать сразу после задержания СБУ 22 января, при этом полковник был в наручниках.

В СБУ заявили, что Нескоромного подозревают в организации убийства начальника ГУ внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова. В причастности к преступлению следствие подозревает также сотрудника Антитеррористического центра при СБУ Юрия Расюка (ему убежать не удалось, он задержан).

Служба безопасности также обнародовала записи разговоров фигурантов и фото их встреч.

Покинув страну, Нескоромный анонсировал громкую пресс-конференцию из Брюсселя. Он пообещал раскрыть "шокирующие факты" о коррупции в Украине.