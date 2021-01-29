Опубликована прослушка Нескоромного: называл Путина "красавчиком" и поздравлял "московскую семью"
Полковник Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный, которого подозревают в заказе убийства генерала спецслужбы Андрея Наумова, называл президента России Владимира Путина "красавчиком" и передавал привет "московской семье".
Запись прослушки его разговоров опубликовала "Украинская правда" в Telegram. В частности, Нескоромный поздравил некоего Александра Ивановича с Новим годом "по московскому времени" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В другом разговоре он признался, что первый раз в жизни "прозевал Владимира Владимировича".
"Он красавчик. Сила", – подчеркнул Нескоромный.
Также полковник передал привет "московской нашей семье".
Как сообщал OBOZREVATEL:
по данным СМИ, Нескоромному якобы удалось сбежать сразу после задержания СБУ 22 января, при этом полковник был в наручниках.
В СБУ заявили, что Нескоромного подозревают в организации убийства начальника ГУ внутренней безопасности ведомства Андрея Наумова. В причастности к преступлению следствие подозревает также сотрудника Антитеррористического центра при СБУ Юрия Расюка (ему убежать не удалось, он задержан).
Служба безопасности также обнародовала записи разговоров фигурантов и фото их встреч.
Покинув страну, Нескоромный анонсировал громкую пресс-конференцию из Брюсселя. Он пообещал раскрыть "шокирующие факты" о коррупции в Украине.
Однако Брюссельский пресс-клуб отменил пресс-конференцию Нескоромного якобы из-за коронавируса.
По данным OBOZREVATEL из источников в Офисе президента Украины, Нескоромный сам отменил пресс-конференцию так как начал торговаться за неразглашение имеющейся у него информации.