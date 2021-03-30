Оправдательный приговор Маркива обжаловали в суде Италии

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив заявил, что сторона обвинения в Италии подала кассационную жалобу на решение суда, которым он был оправдан.

Он сказал, что "эта история еще не закончена", цитирует Маркива "Укринформ". По его словам, влияние этого дела будет ощущаться, пока в нем не будет поставлена окончательная точка.

"Вообще такие вещи в голове не укладывались, – что это действительно происходит со мной. Поэтому, безусловно, это оставило свой след. Знаю, что сторона обвинения обратилась уже в кассационный суд, следовательно, эта история пока не закончена", – заявил освобожденный Маркив.

Напомним, что Виталий Маркив был оправдан Апелляционным судом присяжных Милана из-за отсутствия состава преступления и доказательств его причастности к гибели граждан Италии и России на Донбассе в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, нацгвардеец Маркив, который три с половиной года провел в итальянской тюрьме, заявил, что самым сложным в заключении для него было – расставание с женой Дианой.