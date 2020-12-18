Наемники России открыли огонь на Донбассе, ВСУ соблюдали "тишину" – ООС

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 18 декабря зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточним, что данные приводятся по состоянию на 17:00 пятницы.

Выстрелы оккупантов не были прицельными и не несли угрозы жизни украинских воинов. Вооруженные силы огонь в ответ не открывали, боевых потерь и ранений нет.

Вооруженные формирования РФ стреляли в сторону позиций ООС на Приазовье у Водяного . Там наемники России использовали минометы 120-го калибра.

Вблизи этого же населенного пункта враг второй раз за несколько недель дистанционно минировал украинские позиции. Для этого были использованы ПКМ-1 (12 запрещенных мин ПОМ-2).

Неподалеку Авдеевки противник сначала применил ручной противотанковый гранатомет, а чуть позже – подствольный гранатомет.

На всех остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной, отметили в ООС.

"Обстановка в районе проведения Операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами", – подытожила пресс-служба.

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