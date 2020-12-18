Наемники России открыли огонь на Донбассе, ВСУ соблюдали "тишину" – ООС
В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе 18 декабря зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточним, что данные приводятся по состоянию на 17:00 пятницы.
Выстрелы оккупантов не были прицельными и не несли угрозы жизни украинских воинов. Вооруженные силы огонь в ответ не открывали, боевых потерь и ранений нет.Где произошли обстрелы:
Вооруженные формирования РФ стреляли в сторону позиций ООС на Приазовье у Водяного. Там наемники России использовали минометы 120-го калибра.
Вблизи этого же населенного пункта враг второй раз за несколько недель дистанционно минировал украинские позиции. Для этого были использованы ПКМ-1 (12 запрещенных мин ПОМ-2).
Неподалеку Авдеевки противник сначала применил ручной противотанковый гранатомет, а чуть позже – подствольный гранатомет.
На всех остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной, отметили в ООС.
"Обстановка в районе проведения Операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами", – подытожила пресс-служба.
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 декабря в районе Авдеевки Донецкой области военнослужащего Вооруженных сил Украины ранил вражеский снайпер.
Всего в течение 17 декабря противник прибегнул к нарушению режима тишины восемь раз.
16 декабря оккупанты три раза нарушали режим тишины в зоне ООС.
15 декабря российские террористы на Донбассе 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ сразу в нескольких направлениях.
Украинская разведка сообщила, что российские террористы устроили в ОРДЛО боевую подготовку военных разных специальностей.