На Донбассе вражеский снайпер ранил воина ВСУ – ООС

В зоне ООС на Донбассе в пятницу, 4 декабря, было зафиксировано два нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.

В Бахмутском районе Донецкой области один украинский военный получил ранение. Об этом сообщается на Facebook-странице Операции Объединенных сил. Уточним, что данные приведены по состоянию на 17:00.

Известно, что воин пострадал в результате выстрела вражеского снайпера неподалеку Луганского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Раненному оперативно оказали первую медицинскую помощь, его эвакуировали в госпиталь. Украинский защитник находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Кроме того, террористы открыли огонь из запрещенного тяжелого вооружения – артсистем 122-го калибра и 120-ти мм минометов. Обстрел позиций ВСУ произошел возле н.п. Водяное, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В ООС сообщили, что контролируют ситуацию на Донбассе, а Вооруженные силы Украины "в полном объеме соблюдают режим прекращения огня".

"Наши защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – сказано в сводке.

Напомним, ранее украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщила о ранении снайпером украинского воина. По их данным, это произошло 4 декабря в 10:46. Информацию о преступлении передали в СММ ОБСЕ.

За несколько дней до этого, 24 ноября, снайпер боевиков смертельно ранил украинского защитника. Фастовчанин Вячеслав Минкин из 72-й ОМБр умер в больнице.

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