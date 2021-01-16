"Должны были взять позиции врага". Разведчики рассказали, что не так с официальной версией гибели Красногрудя и Журавля

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью OBOZREVATEL сообщил, что гибели разведчиков 137 батальона 35-й ОБрМП можно было бы избежать, если бы они не нарушили приказ и самовольно не вышли в "серую зону". Однако сослуживцы Ярослава Журавля и Дмитрия Красногрудя утверждают, что была разработана операция и выданы два боевых распоряжения (БР), причем во втором речь шла о взятии вражеских позиций.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Разведчики согласились поговорить при условии сохранения анонимности, так как давать интервью без разрешения командиров им запрещено, а получено оно точно не будет. Они убеждены: командование скрывает важную информацию о гибели воинов, которые не то что не нарушили приказ, а непосредственно выполняли его.

Далее рассказ разведчиков без изменений.

"Боевых распоряжений было два. Первое выдано еще в июне. Это было БР от командира 137-го батальона, стандартное, на разведку местности на глубину до 5 км. И оно действовало на момент гибели Ярослава Журавля и Дмитрия Красногрудя.

В эту первую БРку входили фамилии полного состава разведывательного взвода 137 батальона. До конца июня было около 10-12 выходов разведвзвода в "серую зону", в том числе и в ту балку. Это были выходы для ознакомления с местностью.

Результатом этих выходов стала идея Красногрудя (позывной "Мир", лейтенант, командир разведвзвода. – Ред.) захватить вражескую позицию и вместе с ней целую улицу. Таким образом батальон мог передвинуть линию разграничения на 300-350 метров и вытеснить врага.

Эта идея была озвучена на штабе 137-го бата. Идею "Мира" внимательно слушали Рымаренко (комбат) и Плахотник (зам комбата по боевой подготовке). Оба перешли в морскую пехоту из 93-й бригады.

Комбат Рымаренко загорелся идеей Красногрудя и приказал собрать максимум информации об этой местности. Плахотник не возражал.

В общем, первое боевое распоряжение позволило собрать достаточно информации для воплощения операции и комбат Рымаренко имел на руках все доказательства, с которыми начал выбивать БР на саму операцию".

"Первая попытка была с комбригом (35-й ОБрМП) Паласом. Он отказал. Вторая попытка Рымаренко – это его давний знакомый, командующий ОТГ. Командующий дал согласие при первой встрече, а на следующий день выдал официальное боевое распоряжение.

"Мира" сразу вызвали на КНП (командно-наблюдательный пункт – Ред.) батальона и ознакомили с БРкой. Это было 29-30 июня.

Кстати, Рымаренко и Палас служили еще до войны вместе в 25 бригаде. Тогда было наоборот – Палас был ниже по должности и званию. Рымаренко намекал, что Палас довы**ывается, что он его дожмет через связи.

После ознакомления Красногрудя с новым боевым распоряжением на взятие вражеских позиций (по факту – диверсионную работу) уже 3-го июля именно по этому БР группа пошла в разведку. Обращу внимание: при этом также еще действовало и выданное в первой половине июня БР. То есть – одновременно два.

О работе разведки в этом районе знали не только в штабе. Командир минометки знал, потому что имел координаты вражеских позиций, которые должен подавлять в случае ЧП.

В этом выходе 3 июля участвовало четверо разведчиков и двое были на прикрытии. Выход дал понять, что тропа к улице и к нужной позиции не охраняется, но заминирована. Было найдено несколько растяжек МОН и ПМН (противопехотные мины. – Ред.).

С этого дня почти ежедневно по этой тропе ходили группы по 3-4 разведчика. "Мир" (Дмитрий Красногрудь) и Ярик (Ярослав Журавель) участвовали во всех. Без них никто никогда никуда не ходил.

Так постепенно протоптали почти вплотную к вражеской позиции. Обходя растяжки и мины.

О том, что тропа заминирована, было известно всему командованию 137 батальона, потому что "Мир" об этом говорил на штабе".

"13-го июля, примерно в 5-6 утра, "Мир", Ярик и еще двое малолетних разведчиков ушли в разведку. "Мир" шел первым (он всегда ходил первым, потому что заканчивал саперские курсы), вторым Ярик, затем двое "малолеток" (не опытных).

"Мир" подошел к последней точке, где были в прошлый раз. Приказал отойти немного назад "малолеткам" и залечь. Ярику приказал оставаться на этой точке и прикрывать, а сам пополз вперед. Это было около 8 утра.

Красногрудь прополз метров 50 и увидел очередной заминированный участок. Сообщил об этом Ярику и приказал не идти к нему. Затем произошел взрыв и тело "Мира" отбросило метров на пять – отбросило еще на одну мину и раздался второй взрыв...

Спасти его было невозможно, мы видели фото тела, которые сделали сепары. И это доказательство, что Красногрудь сразу погиб, что Журавель его не бросал живым.

Ярик подполз на расстояние визуального контакта. Убедился, что "Мир" погиб и отполз к двум "малолеткам". Затем они вместе вернулись на наши позиции и сразу сообщили на КНП батальона о ситуации.

По договоренностям за телом "Мира" должны были идти гражданские в белых жилетах с белым флагом и без оружия. Но Рымаренко отправил шестеро вооруженных и двух без оружия (СЦЦК). Почему так – неизвестно.

О том, как был ранен и погиб Журавель, уже все в курсе. Он истек кровью, так и не дождавшись помощи. Но сегодня нам важно было рассказать, что ни Ярослав Журавель, ни Дмитрий Красногрудь не нарушили приказы, не отправлялись самовольно в "серую зону" – было два боевых распоряжения".

"Не было прикрытия группы. Если бы минометка работала по трем позициям, с которых прямой прострел этой балки, то можно было бы забрать раненого Ярослава Журавля за считанные минуты. Там по карте расстояние 350 метров, а если по тропе – меньше 800.

Не выдали рации с гарнитурами на другой прошивке (у врага целых шесть часов был доступ к рации погибшего "Мира").

За раненым Журавлем отправили неподготовленных и деморализованных бойцов (не разведчиков), а не спецназ, который ждал приказа на командно-наблюдательном пункте. Там были минимум 7 крепких, до зубов вооруженных спецов. Они приехали на территорию КНП 137 бата где-то в 13-14 часов 13-го июля и были там как минимум до 16 июля.

Комбат Рымаренко заставлял писать рапорта и объяснительные так, как ему выгодно. Угрожая тем, что привлечет к ответственности за то, что бросили умирать Ярика и бежали, солгав, что тот мертв.

Матрос Пецух один из тех, кто сразу стал врать в пользу комбата. Затем поехал врать родителям Журавля и снялся в лживом ролике. За это он получил орден "За мужество" 3-й степени.

Другой "малолетка" не захотел врать, поэтому не получил награды. Хотя почему, они вместе были. Вместе бежали с поля боя. Вместе бросили "Подлого" и "Эстонца". Везде вместе".

"Это не было дружбой, это миф. Рымаренко любит награды и славу, а Красногрудь с Журавлем – свою работу.

В 93-й бригаде "Мир" и Ярик организовали операции по захвату пленных (русский Виктор Агеев и еще трое были взяты в плен), по ликвидации живой силы противника (русский снайпер-инструктор "Алекс" и его напарник ликвидированы), уничтожение двух УРАЛов и зенитки + полноценный взвод личного состава (около 10 человек), а также разведданные, добытые на глубине в 7 км в тыл противника от линии разграничения и так далее...

Ни Красногрудь с Журавлем, ни другие разведчики с их взвода не получили за это ни копейки премий – разве что две государственные награды. Все "собирал" Рымаренко. Вот такая "дружба" была.

Между Рымаренко и Красногрудем была "сделка": "Мир" разрабатывает все операции, планирует, а комбат дает на них добро и БР.

Именно за "Миром" в 137-й отдельный батальон перешли еще три разведчика (включая Журавля). И еще должны были перейти ребята. Просто у всех разные сроки контрактов в других подразделениях. "Мир" собирал команду специалистов и все шли за ним.

Красногрудь подписал контракт с 137-м батом в феврале 2020 года. В мае прошел полосу препятствий (имея два ранения и титановую вставку в плече). В мае пришел Ярик и еще один разведчик.

Под командованием "Мира" многие операции закончилось успехом. Нам этого достаточно. Просто делать свою работу.

И когда главком сказал, что "комбат не знал, что парни пошли в серую зону"... Комбат Рымаренко не просто ЗНАЛ, а требовал скорее воплотить операцию по захвату позиции и улицы.

Он это написал в рапорте, что не знал – уже после гибели Красногрудя и медика Илина ("Эстонца"). Ярик был еще жив, но именно Рымаренко подал документы на военкомат, что Журавель погиб. В похоронке указанное время и дата гибели Журавля, когда его еще снимали живым на дрон!

Комбат начал придумывать, как выкрутиться. А потом следствию (СБУ и военной прокуратуре) тоже заявил, что никого не отправлял. Типа они были на огневой позиции и решили сами пойти в разведку. Но здесь есть нюанс: взвод разведки НЕ заступает дежурить на огневые позиции. Это полный бред".

P.S. Напомним, отец Ярослава Журавля через суд добился, чтобы Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможной бездеятельности Верховного Главнокомандующего, которая привела к смерти. Разведчик истек кровью, не дождавшись эвакуации.