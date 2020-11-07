Это вам, бл*, не просто "хороший человек умер".

Понимаешь, все дело в калибре человека.

Иной живёт-живёт, и вроде нормальных, правильный, и в чем-то даже, можно сказать, "хороший", прости Господи. А как умрет - так и не заметят, херак - "а чего это он на работу не ходит?" - "так умер же!", - "даааа?".

Или вот, например, поп-звезды разные. Видно их из каждого пылесоса, на ютубе мультик ребёнку нельзя поставить, чтоб их клип не рекламировали. Известные - та ты шо, бабки-слава-кокаин, но про кого из них потом скажут: "ушла целая эпоха?" Правильно, про того, кто прям из известности - в президенты прыгнул, могут сказать, но там скорее с облегчением, ага. И больше - ни про кого.

Он ведь, понимаешь, был не просто там "хороший человек", он был целым символом, и символ этот, сдается мне, долго еще будет виден, ну по крайней мере из моего окна. Такие символы не себя, такого классного, символизируют, а целый пласт: людей, ценностей, веры, культуры, мммать её, даже культурного слоя. И от этого никуда не деться - он уже БЫЛ, все, это не вычеркнешь, не смоешь и не закрасишь. Он прошел по ведомости животного мира планеты и был записан в неё "под номером будущега века".

Мля, да ему даже памятник есть. Вы много знаете ваших современников, кому памятник поставили? Отож бо и воно, так шо не надо тут отворачиваться и носом крутить: мы говорим, по честному, о великом человеке, который умер.

Мы говорим про Сергея Табалу, позывной "Север", погибшего в ДАПе. Вечная ему память - герою, символу и просто "хорошему человеку".

А сатирики... да хто ж их считает.

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