В Харькове задержали соратника Кивы: экс-АТОшника подозревают в покушении на убийство – СМИ

В Харькове 5 июля задержали Олега Ширяева – соратника нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы и лидера общественного движения "Патриоты – за жизнь". По данным СМИ, экс-АТОшника заподозрили в покушении на убийство замдиректора охранного агентства "Корпус" Артема Мошенского.

Как пишет Newsroom, операцию сотрудники уголовного розыска провели в центре города, возле перекрестка улиц Сумская и Свободы. Мужчину перехватили, когда тот ехал по дороге в своей Toyota Land Cruiser Prado.

Задержание Ширяева в комментарии "Общественное Харьков" подтвердил начальник областногo ГУ Нацполиции Андрей Рубель.

Отмечается, что Ширяеву инкриминируют несколько других правонарушений. Конкретное дело, из-за которого провели задержание, правоохранители не называют.

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Заседание Киевского районного суда Харькова, на котором задержанному выберут меру пресечения, должно состояться во вторник, 6 июля.

Напомним, что Мошенский служил на Донбассе в составе полка "Азов" и "Восточный корпус", основателем которого в свое время был Ширяев.

Его пытались убить из огнестрельного оружия 30 июня на улице Джерельной в Харькове, когда он сидел в своей машине. Мужчина получил два пулевых ранения из травматического оружия (в том числе в шею), но выжил.

Место преступления:

Oлег Ширяев (позывной "Сирко") в 2014-2015 годах был командиром роты особого назначения МВД "Восточный корпус", которая выполняла задачи в зоне АТО. В августе 2015-го уволился из МВД.

Ширяев, как заявляли ранее правоохранители, "обоснованно подозревался" в участии в организации рейдерского нападения на сельхозпредприятие в Занках Змиевского района Харьковской области в 2018 году.

Тогда во время столкновения со стрельбoй ранения пoлучили семь человек, включая замначальника местнoго райoтдела милиции. На месте задержали около полсотни человек, 22-м из них впоследствии предъявили подозрение.

Ширяев фигурирует еще в нескольких расследoваниях. 13 ноября 2018 года он вышел из СИЗО под залог в 1 млн 4340 грн.

Куратором "Патриотов – за жизнь" он стал в 2020 году.

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава "Национального корпуса" на Луганщине Владислав Кириллов заявил, что под Харьковом группа северодончан, которых связывают с Кивой, среди белого дня избила человека. Одним из участников якобы был Ширяев.