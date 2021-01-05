Дочь и жена узника Кремля рассказали об избиении в Крыму

Жена и дочь политзаключенного крымского активиста Олега Приходько, об избиении которых на оккупированном полуострове ранее сообщил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, рассказали: конфликт произошел еще в ноябре 2020 года с соседями.

Как пишет издание "Ґрати", Любовь и Наталья Приходько, мать и дочь украинца, обвиняемого РФ в "подготовке терактов", подверглись нападению возле своего дома в селе Орехово.

Как рассказали родственницы политзаключенного, соседи давно "пытаются выжить" их из деревни из-за резонансного уголовного дела против крымчанина.

"Обзывали и сказали, что нас с дома выживут и поедем мы вслед за папой", – сказала Наталья Приходько.

Во время конфликта соседи ударили Наталью несколько раз, а ее мать Любовь толкнули. Пострадал также племянник Приходько Александр, который получил сотрясение мозга.

Семья вызвала полицию, которая возбудила дело о нанесении Александру побоев средней тяжести. В конце 2020 года его передали в Сакский районный суд.

Добавим:

Сотрудники ФСБ задержали Приходько 9 октября 2019 года после обыска у него дома и в гараже.

Мужчину обвиняют в изготовлении и хранении взрывчатки, с помощью которой он якобы хотел взорвать администрацию Сак.

Также ему вменяют подготовку поджога генконсульства России во Львове – якобы чтобы принудить "власти" Крыма "к вхождению полуострова в состав Украины".

Сам Приходько утверждает, что взрывчатку ему подбросили.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Олег Тягнибок потребовал официальной реакции от украинской власти, заявив об избиении семьи Приходько.