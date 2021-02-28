Около 50 снайперов России постоянно "работают" в Украине – разведка

Подразделения снайперов России активно работают на Донбассе, а территория Украины в целом стала полигоном для испытаний новейшего оружия российских силовиков.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины "Донбасс.Реалиям". По данным разведки, начиная с 2016 года штатные снайперы присутствовали в первом и втором армейских корпусах так называемых Л/ДНР. Их обучают инструкторы из России.

Штатная численность таких подразделений – около 450 военных снайперов. Кроме того, на территорию Украины активно заходят группы снайперов вооруженных сил России, ФСБ и других структур.

"Это около 50 человек, которые постоянно находятся на нашей территории для того, чтобы отрабатывать наиболее важные задачи и повышать свой боевой опыт по применению снайперского вооружения в современных конфликтах", – рассказал представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

Он добавил, что в основном это небольшой период времени, когда группа снайперов заходит на Донбасс, выполняет задание, отрабатывает свои профессиональные навыки и проверяет новейшее вооружение.

Это могут быть крупнокалиберные винтовки выпуска 2010-2012 годов, которые испытываются в боевых условиях: винтовка Лобаева, а также иностранные образцы, рассказал Скибицкий.

В то же время Л/ДНР имеют на вооружении классическую винтовку Драгунова. По данным украинской разведки, тренировки с 2015 года проходили в Ростовской области и Краснодарском крае России, на полигоне "Молькино". С 2016 года снайперов готовят на оккупированных территориях Донбасса.

Так, в декабре 2020 года на таких территориях провели собрания подразделений снайперов, в которых участвовали офицеры армии России, рассказал Вадим Скибицкий.

По данным Минобороны, в 2020 году снайперы убили 11 украинских военных на Донбассе, еще восьмерых ранили. В январе 2021 года – трое убитых, один ранен. В феврале сообщалось о двух погибших от пуль снайперов.

Как сообщал OBOZREVATEL, снайперы России атаковали ВСУ у Марьинки на Донбассе во время объявленного ранее перемирия.