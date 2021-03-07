Донбасс и Крым будут объединены в единую претензию Украины к России, – Арестович

Вопросы оккупации Россией Крыма и Донбасса будут объединены в единую коллективную претензию Украины к РФ, но они будут обсуждаться на различных платформах.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной групппе Алексей Арестович. "Объединенные кейсы – это не значит, что во время заседания Крымской платформы будут обсуждать Донбасс или наоборот. Они будут объединены, потому что это будет коллективная претензия Украины на государственном уровне к России как государству-агрессору, но мы имеем два направления вторжение РФ", – уточнил он.

Говоря о причинах того, что переговорная площадка по Крыму была создана только сейчас, Арестович пояснил, что в международной политике есть свои правила. "О Крыме никогда никто не забывает, но у международных отношений есть своя логика, своя динамика, свои этапы. И согласовывать коллективные действия государств не так просто", – отметил он.

В то же время он заявил, что первое заседание Крымской платформы, запланированное на 30-ю годовщину Независимости Украины, 24 августа текущего года, пройдет с участием представителей десятков стран мира.

"Там очень представительный состав. Почти 40 стран мира дали согласие – ведущие страны мира, страны ЕС, коллективного Запада", – подчеркнул Арестович.

По его прогнозам, "непременно будут увязаны в один узел и донбасский кейс, и крымский кейс". Впрочем, "Крымская платформа не будет касаться Донбасса".

"Если мы будем вместе ставить эти вопросы, например, на уровне ООН или других форматов, это не значит, что минский процесс умер. Пока ему нет альтернативы, хотя этот процесс далеко не самый лучший. Если появится альтернатива, тогда можно будет говорить о переходе к другому формату. Пока оснований об этом говорить нет", – подытожил Арестович.

Как писал OBOZREVATEL, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что есть основания ожидать участия в Крымской платформе президента США Джо Байдена.