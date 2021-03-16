Лавров в годовщину кражи Крыма выдал, что будущее полуострова навсегда с РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что будущее оккупированного украинского Крыма "навсегда с Россией" и санкции Запада не смогут этому помешать.

Выступление Лаврова было приурочено к годовщине так называемого российского "референдума" на полуострове 16 марта 2014 года. На сайте МИД России поделились текстом речи главы ведомства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Захват украинского полуострова, как высказался министр иностранных дел страны-оккупанта, стал "эпохальным событием" в новейшей истории РФ.

Оккупацию он назвал "единственным способом защиты интересов, достоинства, жизни крымчан на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве в результате антиконституционного вооруженного переворота".

"Судьба и будущее Крыма – навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность – ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения", – заявил Лавров.

Он также повторил пропагандистский тезис о том, что полуостров "вернулся домой", а российские дипломаты будут и далее "вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнеров этих реалий".

Видео выступления Лаврова. Осторожно, российская пропаганда!

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть прилагает усилия для возвращения контроля над временно оккупированным Россией Крымом.