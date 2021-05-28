Оккупанты уничтожают Крым: экологи рассказали, что нанесло наибольший вред

Состояние окружающей среды в Крыму существенно ухудшилось за годы оккупации, что обусловлено именно решениями местной незаконной "администрации" и федеральной власти России. Наибольший вред экологии полуострова нанесло строительство Керченского моста и трассы "Таврида".

К такому выводу пришли украинские экологи и команда общественной организации "КрымSOS" в новом исследовании, которое было презентовано в четверг, 27 мая. На сайте "КрымSOS" сообщается, что некоторые экологические проблемы обострились, а некоторые – новые, которые "принесли" с собой российские власти.

По словам эколога Алексея Василюка, оккупанты также уничтожают природу Крыма, проводя множество военных учений.

Эксперт напомнил, что украинский полуостров – это уникальная природная территория с уникальными видами растений и животных, которые оказались на грани вымирания из-за действий оккупационных властей.

"Есть виды растений и животных, которые встречаются только в Крыму. Они всегда были занесены в Красную книгу Украины. Украина действительно изучала и охраняла природу в Крыму. Но в Красной книге РФ этих видов нет, потому что в России они не распространены, а значит под охраной российских законов не состоят. Мы даже не знаем, существуют ли эти виды еще в Крыму, потому что эти растения и животные неприметные", – сказал Василюк.

Полный текст первой части доклада:

Как ранее писал OBOZREVATEL: