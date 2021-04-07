Оккупанты заявили о подрыве двух подростков в 'ЛНР': один погиб

На оккупированной территории Луганской области якобы подорвались двое подростков, один из них погиб.

Об этом со ссылкой на представителя так называемой "Народной милиции ЛНР" пишет пропагандистское российское агентство РИА Новости. По обнародованным данным, инцидент произошел в Славяносербске.

Погибший – парень 2004 года рождения. Он и еще один якобы подорвались на неизвестном минно-взрывом устройстве. Второй получил осколочные ранения.

Отметим, что ранее террористы обвинили ВСУ в том, что они якобы сбросили с беспилотника гранату, в результате чего погиб пятилетний ребенок. Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский объяснил, почему украинские военные не могли сделать этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы "Л/ДНР" начали в соцсетях очередную дезинформационную кампанию против Украины.

Среди прочего они обвиняли ВСУ в якобы грабежах мирного населения и различных тяжких преступлениях.