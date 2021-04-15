Оккупанты запустили беспилотник и укрепляли позиции на передовой – сводка ООС

За прошедшие сутки, 14 апреля, российско-оккупационные войска 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. В частности, неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Золотое-4, противник совершил обстрел позиций наших защитников с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков – из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Невельское противник открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, а у поселка Береговое – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Майорск враг дважды совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Вблизи Павлополя был зафиксирован пролет вражеского БПЛА "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами РЭБ БПЛА противника был вовремя подавлен.

Украинская сторона СЦКК сообщает об игнорировании достигнутых Минских договоренностей от 22 июля 2020 года. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники продолжают работы по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций.

14 апреля передовыми подразделениями Вооруженных Сил Украины зафиксировано несколько случаев проведения инженерных работ оккупантами.

В частности недалеко от населенного пункта Крутая Балка Донецкой области дважды зафиксированы инженерные работы с применением окопных зарядов, которые проводились с продвижением в сторону подразделений украинских защитников.

Еще по одному случаю инженерного оборудования зафиксировано на территории Донецкого аэропорта и вблизи населенного пункта Золотое-5.

О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра 15 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля украинские военнослужащие понесли потери в Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов в сутки три военнослужащие ВСУ получили ранения.