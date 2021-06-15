Оккупанты запустили беспилотник и обстреляли ВСУ из гранатометов на Донбассе

Наемники вооруженных формирований "Л/ДНР" на Донбассе за прошедшие сутки восемь раз ударили по позициям украинских подразделений и еще раз с начала этих. На обстрелы противника защитники открыли ответный огонь, а также обезвредили БПЛА оккупантов, который пересек линию разграничения.

Боевых потерь в результате вражеских действий среди наших воинов нет. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

В течение 14 июня враг открывал огонь:

вблизи Новотошковского – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия

трижды возле Водяного на Приазовье – со станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

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вблизи Павлополя – со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды в районе Луганского – с автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также на севере Луганщины было зафиксировано вражеский беспилотник типа "Орлан-3М", который пересек линию разграничения. Защитники обезвредили БПЛА средствами РЭБ.

О действиях вооруженных формирований РФ через Украинскую сторону СЦКК было проинформировано представителей ОБСЕ.

На утро 15 июня на Донбассе зафиксировано нарушение "тишины" возле Новгородского – там оккупанты стреляли в сторону украинских воинов со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных гранатометов.

Защитники контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня.

В штабе ООС добавили, что военнослужащие, которые получили осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве 14 июня, находятся в больнице. Состояние здоровья одного военного – удовлетворительное, другого – средней тяжести.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан уточнил, что потери российско-оккупационных войск за 14.06.2021 г. составили 1 человека: санитарная ( "300"), 4 ОМСБр 2 АК, не боевая, в результате подрыва на НВУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что существует только два варианта решения войны на Донбассе. По его словам, это может быть либо открытое противостояние с РФ, либо дипломатический путь.