Оккупанты запускали беспилотник и российский снайпер ранил бойца ВСУ – сводка ООС

За прошедшие сутки, 25 мая, в районе проведения операции Объединенных сил российские оккупанты 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь среди ВСУ нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. Так, недалеко от населенного пункта Новомихайловка враг открывал огонь из противотанковых пушек и стрелкового оружия. Вблизи поселка Новгородское оккупанты совершили обстрел с минометов 82-го калибра.

У Водяного оккупанты трижды применили в сторону наших позиций автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие. В районе н.п. Светлодарск и Золотое-4 российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении наших позиций, у поселка Березовое был замечен вражеский беспилотный летательный аппарат типа Мавик с пересечением линии разграничения. Украинские защитники из стрелкового оружия сбили БПЛА оккупантов.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

С начала суток, 26 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки противник открывал огонь из снайперского оружия. Вследствие вражеского огня украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

У Павлополя российские наемники вели огонь в сторону наших позиций со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российские оккупанты 8 раз обстреляли украинские позиции. Также против мирных жителей враг применил противотанковый ракетный комплекс.