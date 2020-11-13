Оккупанты вербуют людей на Донбассе в ряды "миротворцев" в Карабахе, – ГУР Минобороны
Так называемые администрации "Л/ДНР" начали ускоренно и в принудительном порядке раздавать российские паспорта населению временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Такие новоиспеченные "граждане РФ" должны пополнить ряды "миротворческих" подразделений в Нагорном Карабахе.
По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, оккупанты действуют по распоряжению российских кураторов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
В частности, отмечается, что на временно оккупированной территории ОРДЛО боевики продолжают вербовать в свои ряды лиц с российским гражданством. Как объясняют разведчики, это осуществляется с целью комплектования так называемых "миротворческих" подразделений для выполнения задач в непризнанной республике Нагорный Карабах, где недавно было объявлено о завершении боевых действий.
Украинские разведчики напомнили, что именно наличие паспорта гражданина РФ является обязательным условием для прохождения военной службы в соединениях и частях 1 и 2 АК российско-оккупационных войск на Донбассе.
"Процесс оформления военнослужащими российских паспортов держится командованием РФ на особом контроле", – подчеркнули они.
Также добавили, что оккупационная "власть" рассматривает и вопрос введения ограничений гражданских прав для лиц, имеющих паспорт гражданина Украины, с предоставлением статуса "иностранного гражданина". Как объясняют в ГУР Минобороны, украинцев в ОРДЛО стремятся лишить "избирательного права" и возможности заключать гражданско-правовые сделки, требующие нотариального удостоверения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. После этого в Ереване вспыхнули протесты и начались погромы. Документ вступил в силу в 01:00 (с полуночи по киевскому времени) 10 ноября.
После президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Нагорный Карабах вводятся миротворцы РФ.
11 ноября в сети опубликовали видео того, как российские миротворцы вошли в Армении, а дальше колонна отправилась в Карабах.