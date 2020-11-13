Оккупанты вербуют людей на Донбассе в ряды 'миротворцев' в Карабахе, – ГУР Минобороны

Так называемые администрации "Л/ДНР" начали ускоренно и в принудительном порядке раздавать российские паспорта населению временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Такие новоиспеченные "граждане РФ" должны пополнить ряды "миротворческих" подразделений в Нагорном Карабахе.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, оккупанты действуют по распоряжению российских кураторов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

В частности, отмечается, что на временно оккупированной территории ОРДЛО боевики продолжают вербовать в свои ряды лиц с российским гражданством. Как объясняют разведчики, это осуществляется с целью комплектования так называемых "миротворческих" подразделений для выполнения задач в непризнанной республике Нагорный Карабах, где недавно было объявлено о завершении боевых действий.

Украинские разведчики напомнили, что именно наличие паспорта гражданина РФ является обязательным условием для прохождения военной службы в соединениях и частях 1 и 2 АК российско-оккупационных войск на Донбассе.

"Процесс оформления военнослужащими российских паспортов держится командованием РФ на особом контроле", – подчеркнули они.

Также добавили, что оккупационная "власть" рассматривает и вопрос введения ограничений гражданских прав для лиц, имеющих паспорт гражданина Украины, с предоставлением статуса "иностранного гражданина". Как объясняют в ГУР Минобороны, украинцев в ОРДЛО стремятся лишить "избирательного права" и возможности заключать гражданско-правовые сделки, требующие нотариального удостоверения.

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