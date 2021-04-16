Оккупанты вели огонь из запрещенного оружия, применяя гранатометы и минометы – сводка ООС

За прошедшие сутки, 15 апреля, российско-оккупационные войска 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке ООС в Facebook. В частности, в пригороде населенного пункта Майорск оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Новозвановка противник совершил обстрел в сторону позиций наших защитников из гранатометов различных систем, а у поселков Зайцево и Пески – из стрелкового оружия.

В районе Майорска был зафиксирован пролет враждебных БПЛА с пересечением линии разграничения, а вблизи поселка Новгородское враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

С начала суток, 16 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее российско-оккупационные войска 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.