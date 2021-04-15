Оккупанты в Донецке дали приказ готовить бомбоубежища. Фото

В Донецке группировка "ДНР" дала приказ подготовить административные здания и учреждения к возможной активизации боевых действий.

Как сообщают "Новости Донбасса", в местных пабликах VK появилось фото бывшего здания Донецкой облгосадминистрации, в котором окна заложили мешками с песком (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Также есть информация о появлении мешков с песком и у других зданий в городе.

По иным данным, из "госучреждений ДНР" вывозят архивы, а работникам выдают на руки трудовые книжки.

Также началась подготовка бомбоубежищ, а в некоторых медучреждениях еще просят обустроить и койко-места.

"Сегодня сказали освободить 60% коек и привести в порядок бомбоубежища к 21 апреля", – рассказал изданию сотрудник Донецкой областной травматологии ("ДНР" называет ее "Республиканский травматологический центр").

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу считает, что Россия вряд ли решится на полномасштабное вторжение в Украину.

Впрочем она может ввести на восток своих "миротворцев" и этим поставить крест на политико-дипломатическом урегулировании военного конфликта на Донбассе.

Советник министра внутренних дел Зорня Шкиряк заявил – вероятность того, что Россия решится пойти в наступление против Украины, существует. Однако такой сценарий обернется катастрофическими последствиями для Кремля.