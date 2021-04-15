Оккупанты в Донецке дали приказ готовить бомбоубежища. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
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В Донецке админздания закладывают мешками с песком и готовят бомбоубежища

В Донецке группировка "ДНР" дала приказ подготовить административные здания и учреждения к возможной активизации боевых действий.

Как сообщают "Новости Донбасса", в местных пабликах VK появилось фото бывшего здания Донецкой облгосадминистрации, в котором окна заложили мешками с песком (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Также есть информация о появлении мешков с песком и у других зданий в городе.

По иным данным, из "госучреждений ДНР" вывозят архивы, а работникам выдают на руки трудовые книжки.

Также началась подготовка бомбоубежищ, а в некоторых медучреждениях еще просят обустроить и койко-места.

"Сегодня сказали освободить 60% коек и привести в порядок бомбоубежища к 21 апреля", – рассказал изданию сотрудник Донецкой областной травматологии ("ДНР" называет ее "Республиканский травматологический центр").

Окна бывшего здания Донецкой ОГА заложили мешками с песком
Также мешки с песком появились и у других зданий в городе
В Донецке началась подготовка бомбоубежищ

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу считает, что Россия вряд ли решится на полномасштабное вторжение в Украину.

Впрочем она может ввести на восток своих "миротворцев" и этим поставить крест на политико-дипломатическом урегулировании военного конфликта на Донбассе.

Советник министра внутренних дел Зорня Шкиряк заявил – вероятность того, что Россия решится пойти в наступление против Украины, существует. Однако такой сценарий обернется катастрофическими последствиями для Кремля.

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