Оккупанты на Донбассе обстреляли ВСУ из тяжелого вооружения

За минувшие сутки, 1 июля, российские оккупанты на Донбассе применили против украинских военных тяжелое вооружение. Под обстрелами получил ранения один наш защитник, его состояние здоровья – средней тяжести.

Как сообщает пресс-центр ООС, враг 26 раз проводил обстрелы. Была применена артиллерия калибра 122 мм, минометы 120-го и 82-го калибров, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Огонь велся неподалеку Павлополя, вблизи Зайцево, Опытного, Талаковки, Широкино, Водяного, Победы, Старогнатовки, Светлодарска, Новотошковское, Новоалександровки.

Около Золотого-4 враг применял беспилотный летательный аппарат для сброса выстрелов ВОГ-17. В Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

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На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

С самого начала, сутки, 2 июля, было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Противник вел огонь из минометов 82-го и 120-го калибра, артиллерийских систем калибра 122 мм и станковых противотанковых гранатометов. Обстрелы велись в районе Золотого-4, Гнутово и Авдеевки.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты обстреляли ВСУ с БМП и минометов и получили ответ от украинских военных.