Оккупанты увеличили на Донбассе количество наемников РФ и боеприпасов – разведка
По железной дороги из РФ на Донбасс доставили 3,5 тонн горючего
Также разведка зафиксировала 5 вагонов с боеприпасами, в т.ч. с артсистемами
Российские оккупационные войска на Донбассе продолжают наращивать боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.
Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины. Соответствующие данные предоставило Главное управление разведки.
За последнюю декаду сентября через неконтролируемые Украине участка границы из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено железнодорожным транспортом около 3,5 тыс. тонн горючего, пять вагонов с боеприпасами, в т.ч. с артиллерийскими системами.
Кроме того, для комплектования личным составом соединений и частей оккупационных войск продолжают прибывать наемники – граждане РФ, проходящие подготовку в учебных лагерях Южного военного округа ВС России.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы на Донбассе в который раз нарушили перемирие и обстреляли 1 октября позиции ООС из гранатометовразличных систем. К счастью, провокации врага не привели к потерям и раненым в рядах защитников Украины.