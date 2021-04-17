Оккупанты ударили по жилым домам на Донбассе: видео последствий обстрела

Вооруженные формирования России обстреляли из 120-мм минометов жилой сектор на Донбассе.

Удар был нанесен по поселку Зайцево в Донецкой области утром 17 апреля. Кадры его последствий обнародовала 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Местная жительница рассказала, что после первого взрыва они спрятались в подвал. Затем был слышен еще один.

Женщина уточнила, что обстрел произошел около 7 утра.

В бригаде уточнили, что рядом с домами не расположены никакие военные объекты.

Напомним, что в этот же день оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв ВСУ из разных типов вооружения, в том числе противотанковых пушек МТ-12. В результате ранение получил один украинский военнослужащий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля террористы 15 раз нарушили режим "тишины", применив среди прочего 120 и 82-мм минометы.