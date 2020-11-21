Оккупанты ударили по ВСУ гранатометами и минами на Донбассе – штаб ООС

За прошедшие сутки, 20 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим тишины на Донбассе. Оккупанты взялись за запрещенное вооружение и совершили провокационные выстрелы в сторону позиций ВСУ.

К счастью, боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было. О провокациях врага рассказал штаб ООС в утренней сводке на странице в Facebook.

Так, обстрелы противника были зафиксированы в полосах ответственности украинских бригад в районе населенного пункта Шумы – там он применил стрелковое оружие. Тогда как неподалеку Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки – стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Кроме этого, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций украинских войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.

В штабе ООС добавляют, что с начала 21 ноября вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

"Подразделения, привлеченные к проведению Операции Объединенных сил продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня, вступивших в действие 27 июля 2020 года и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", – отмечают украинские защитники.

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