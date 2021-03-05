Оккупанты стянули на Донбасс танки и гаубицы – ОБСЕ

Российские оккупационные войска разместили на Донбассе запрещенное вооружение, нарушив режим прекращения огня.

В отчете СММ ОБСЕ за 4 марта говорится, что террористы разместили около Новоселовки Донецкой области 6 танков Т-72Б и 3 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика".

Кроме того, за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала 2 танка, 3 противотанковых управляемых ракетных комплекса и 4 противотанковые пушки в подконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что согласно распоряжению командующего ООС продлено восстановление инфраструктуры Донбасса. В частности, продолжены работы по строительству автомобильного моста в районе населенного пункта Роты Донецкой области (автомобильная дорога М-03 Харьков – Дебальцево). Также ведутся работы по строительству коллектора в районе населенного пункта Доломитное.

Закончены работы по обслуживанию оборудования базовой станции мобильной связи в Лобачево Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска на Донбассе за сутки 4 марта девять раз нарушили режим тишины, обстреляв позиции ВСУ минометами, гранатометами и применяя беспилотник.