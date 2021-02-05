Оккупанты перекинули на Донбасс снайперов и диверсантов – разведка

Российские оккупационные войска привлекли снайперов и диверсантов для действий в районах передовых позиций на Донбассе в зоне проведения Операции Объединенных сил.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, враг активизировался в Донецком и Луганском направлениях.

Также разведка сообщила, что российские диверсанты уничтожали элементы систем видеонаблюдения с целью сокрытия действий в "серой зоне", чтобы избежать ответственности за нарушение Минских договоренностей о прекращении огня.

Кроме того, противник перекинул на передовые позиции инженерно-саперные подразделения в составе кадровых военнослужащих ВС РФ для оборудования минных и сигнальных полей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее войска России восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они привлекли снайперов и беспилотник, а также усилили обстрелы.