Оккупанты передали Росгвардии захваченные в Крыму украинские вертолеты. Фото

Российские оккупанты передали захваченные в Крыму украинские вертолет, Федеральной службе войск национальной гвардии РФ (Росгвардия).

Об этом сообщил военный аналитик, главный редактор Defence Blog Дмитрий (Дилан) Малясов в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Оккупанты передали наш Ми-8МТ 43 Желтый (93968) в Росгвардию", – написал он.

Малясов также опубликовал фотографию перекрашенного россиянами украинского вертолета.

Кроме этого, отметил, что вместе с этим были отданы Ми-8МТВ 94542, 95353 и 95235, а еще Ми-8МТВ-2 95402.

В комментариях на вопросы пользователей он уточнил, что это вертолеты, захваченные оккупантами РФ в Крыму.

Напомним: 16 марта 2014 года Россия провела в Крыму незаконный референдум, а 18 марта Путин подписал договор об аннексии полуострова. О том, как все это происходило и с чего начиналось – читайте в хронике роковых событий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта 2021 года российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины. РФ было немедленно отправлено письмо с требованием сообщить обстоятельства инцидента.