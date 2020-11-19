Оккупанты открыли огонь в районе Авдеевки и ранили воина ВСУ

Российско-оккупационные войска на Донбассе 19 ноября нарушили режим прекращения огня, в результате обстрела ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Враг открыл огонь в районе Авдеевки из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

Украинский воин получил огнестрельное осколочное ранение и был оперативно доставлен в медучреждение. Сейчас он в удовлетворительном состоянии.

"О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, в результате которого был ранен украинский защитник, сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", – отметили в штабе ООС.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 18 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили режим тишины, применив стрелковое оружие в районе Марьинки.