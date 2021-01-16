Оккупанты открыли огонь на Донбассе и ранили воина ВСУ – штаб ООС

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
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Война на Донбассе

Российско-оккупационные войска на Донбассе в течение суток 15 января пять раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского защитника. Бойцы Вооруженных сил Украины открывали огонь в ответ.

Воина было быстро доставлено в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медпомощь. Об этом сообщает на странице в Facebook штаб Операции Объединенных сил.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у населенных пунктов Гнутово и Талаковка вооруженные формирования РФ несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Трудовского противник задействовал в сторону позиций украинских военных несколько очередей из стрелкового оружия. Именно там боец ВСУ получил огнестрельное ранение.

Кроме этого, неподалеку от Южного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг вел огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Подчеркивается, что с начала суток 16 января вдоль всей линии разграничения на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения ООС и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

Сводка штаба ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, разведчики заявили, что российские наемники на Донбассе активизировали боевую подготовку, используя позиции Объединенных сил как учебные цели.

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