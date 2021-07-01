Оккупанты обстреляли жилые дома в Авдеевке, начался пожар. Фото

В четверг, 1 июля, пророссийские боевики так называемой ДНР обстреляли частный сектор Авдеевки Донецкой области. В результате пламенем занялись несколько домов с мирными жителями.

Об этом сообщил штаб Операции Объединенных сил в Facebook. Враг использовал артиллерийские системы и минометы, запрещенные минскими договоренностями.

Боевая атака противника привела к пожарам в нескольких домах, а также уничтожению придомовых территорий, где владельцы занимались сельским хозяйством. К счастью, среди мирного населения не оказалось жертв.

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Украинская сторона обозначила, что данное нарушение со стороны террористических формирований "ДНР" зафиксировано и направлено представителям СММ ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.