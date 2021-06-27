Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе, украинские военные открыли огонь в ответ

За прошедшие сутки, 26 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции Вооруженных сил Украины из минометов и гранатометов, те открывали огонь в ответ.

Об этом сказано в сообщении штаба ООС в Facebook. Оккупанты продолжают игнорировать достигнутые договоренности, чтобы обвинить украинских защитников в нарушении тишины.

В течение субботы наемники трижды открыли огонь вблизи Песков из минометов и станковых противотанковых гранатометов и убили украинского воина.

Возле Гнутового и Талаковки враг применил крупнокалиберные минометы, а в направлении Красногоровки – еще и артиллерию и гранатометы.

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В направлении Новомихайловки захватчики стреляли из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия.

Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по позициям ВСУ из БМП-1 у Новгородского. Вблизи Широкиного они использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе Золотого-4 враг совершил дистанционное минирование территории, а у Красногоровки беспилотник наемников пересек линию разграничения.

Утром в воскресенье, 27 июня, оккупанты успели один раз нарушить режим тишины, открыв огонь из минометов 120-го и 82-го калибров возле Шумов.

"Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военными", – добавили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что в ближайшее время Российская Федерация может прибегнуть к обострению на Донбассе.