Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе из минометов: украинские военные открыли огонь

За прошедшие сутки, 30 июня, вооруженные формирования России 4 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. Против ВСУ враг применял минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, наши защитники открывали огонь. Потерь среди украинских бойцов нет. Так, противник вел огонь около Невельского, Красногоровки и Луганского.

Также в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами радио электронной борьбы.

С начала суток, 30 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенных пунктов Золотое-4, Новоселовка и Новгородское противник вел огонь из противотанковых гранатометов и минометов 82-го калибра.

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Используя координационный механизм, украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе. Под обстрелами один боец ВСУ получил пулевое ранение, состояние его здоровья тяжелое.