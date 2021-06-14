Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе из гранатометов, украинские воины дали ответ
Наемники поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований на Донбассе 13 июня дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, использовав запрещенное оружие. Еще раз враг прибегнул к нарушению "тишины" с начала этих суток.
Наши воины открыли ответный огонь, боевых потерь и ранений в рядах защитников нет. О ситуации на фронте проинформировал штаб Операции Объединенных сил на официальной Facebook-странице.
Отмечается, что за прошедшие сутки противник вел обстрел в районе Новотошивського. В сторону ВСУ оккупанты стреляли из станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.
Уже по состоянию на 07:00 понедельника, 14 июня, враг опять же недалеко Новотошивського обстрелял украинские позиции с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Украинская сторона СЦКК проинформировала о всех нарушениях со стороны оккупантов СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.
В штабе ООС подчеркнули, что украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.
Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 12 июня оккупанты 9 раз открывали огонь в сторону Объединенных сил на Донбассе. Кроме этого, они запустили беспилотник для определения позиции ВСУ.