Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе из гранатометов, ранен украинский военный
Наемники поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" за прошедшие сутки девять раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, используя гранатометы, запрещенные минометы и вооружение БМП. В результате враждебных действий осколочное ранение получил наш защитник.
К счастью, воину быстро оказали первую медпомощь, сейчас он находится в госпитале, состояние его здоровья – удовлетворительное. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил на странице в Facebook.
Так, в течение 16 июня оккупанты открывали огонь:
дважды возле Авдеевки – с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Зайцево, Талаковки и Новоселовки – из минометов 82-го калибра;
вблизи Водяного на Приазовье – с автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
в районе Новгородского – с вооружения БМП-1 и ручных противотанковых гранатометов;
возле Луганского – прицельно из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Новотошковского – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме этого, уже на утро 17 июня российско-оккупационные войска вблизи Песков с минометов 120-го калибра обстреляли позиции ВСУ. Наши защитники на враждебные действия открывали огонь в ответ.
Украинская сторона СЦКК обо всех нарушениях со стороны оккупантов через установленный координационный механизм сообщила СММ ОБСЕ
Сейчас украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.
Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб 24-летний военный Роман Галуха. Он был родом из Равы-Русской Львовской области.