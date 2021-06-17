Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе из гранатометов, ранен украинский военный

Наемники поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" за прошедшие сутки девять раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, используя гранатометы, запрещенные минометы и вооружение БМП. В результате враждебных действий осколочное ранение получил наш защитник.

К счастью, воину быстро оказали первую медпомощь, сейчас он находится в госпитале, состояние его здоровья – удовлетворительное. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Так, в течение 16 июня оккупанты открывали огонь:

дважды возле Авдеевки – с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Зайцево, Талаковки и Новоселовки – из минометов 82-го калибра;

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вблизи Водяного на Приазовье – с автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Новгородского – с вооружения БМП-1 и ручных противотанковых гранатометов;

возле Луганского – прицельно из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новотошковского – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме этого, уже на утро 17 июня российско-оккупационные войска вблизи Песков с минометов 120-го калибра обстреляли позиции ВСУ. Наши защитники на враждебные действия открывали огонь в ответ.

Украинская сторона СЦКК обо всех нарушениях со стороны оккупантов через установленный координационный механизм сообщила СММ ОБСЕ

Сейчас украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб 24-летний военный Роман Галуха. Он был родом из Равы-Русской Львовской области.