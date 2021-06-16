Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе из гранатометов и пулеметов

Наемники незаконных вооруженных формирований России на Донбассе накануне шесть раз нарушили режим "тишины" и еще дважды ударили по позициям Вооруженных сил Украины с начала этих суток. Они использовали гранатометы и противотанковые ракетные комплексы.

Наши защитники дали ответ на обстрелы врага, боевых потерь среди личного состава ВСУ нет. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице штаба Операции Объединенных сил.

В частности, в течение 15 июня ВС РФ открывали огонь:

возле Новгородского – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Южного – с противотанкового ракетного комплекса;

в районе Невельского – с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

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в направлении Новотошковского – с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Песков – из стрелкового оружия.

Как и в предыдущие сутки, на Луганщине оккупанты запустили беспилотник типа "Орлан-3М", который пересек линию разграничения. Военные ВСУ средствами РЭБ вовремя подавили вражеский БПЛА.

Уже по состоянию на утро 16 июня на Донбассе оккупанты открывали огонь дважды: возле Авдеевки они обстреляли позиции украинских войск из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Зайцево – из минометов 82-го калибра.

Украинская сторона СЦКК обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск сообщила представителям миссии ОБСЕ. Защитники контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Россия отвела от украинских границ только десятую часть (около 12 тыс.) из более чем 100 тысяч своих войск.