Оккупанты обстреляли ВСУ из БМП и минометов и получили ответ от украинских военных

За прошедшие сутки, 30 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Так, у Золотого-4 противник применял ручные противотанковые гранатометы. Вблизи Новоселовки враг вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, сообщила пресс-служба штаба ООС.

Неподалеку населенного пункта Новгородское российские оккупанты дважды обстреляли украинские позиции из вооружения БМП-1, минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. А у Красногоровки враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Видео дня

В районе населенного пункта Южное российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В Приазовье, у Водяного, оккупанты дважды обстреливали наши позиции из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Орехово противник также открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На вражеские обстрелы украинские военные открывали огонь в ответ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Верховной Раде приняли законопроект, который увеличивает численность Вооруженных сил на 11 тысяч. Это произойдет за счет создания в Украине территориальной обороны.