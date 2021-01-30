Оккупанты обстреляли позиции ВСУ с беспилотника, есть раненые

За прошедшие сутки, 29 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российские оккупанты пять нарушений режима прекращения огня. Под обстрелами ранения получили двое украинских военных.

Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, враг применил беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями ОС. Двое украинских защитников получили ранения и были срочно госпитализированы.

Около Опытного противник стрелял по военным ВСУ из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а у Авдеевки – из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.

В штабе отметили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 30 января, вдоль всей линии разграничения обстрелов не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.