Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с запрещенного оружия – штаб ООС

Российско-оккупационные войска трижды обстреляли украинские позиции в зоне ООС на Донбассе.

Об этом говорится в сводке пресс-центре штабе по состоянию на 17:00 11 апреля 2021 года. Все обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, недалеко от населенного пункта Невельске, противник совершил обстрел позиций наших защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Вблизи Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Также сообщается, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, в течение недели, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 35 гектаров территории и передали на уничтожение 619 взрывоопасных предмета.

Как сообщает OBOZREVATEL, российско-оккупационные войска в течение суток 10 апреля десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции Вооруженных сил Украины с запрещенного вооружения. Вследствие вражеского огня украинский военнослужащий получил пулевое ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.