Оккупанты обстреляли Марьинку 'Рапирами': в ООС показали фото последствий

Российско-оккупационные войска на Донбассе не только обстреляли из противотанковых пушек "Рапира" жилой сектор Марьинки 8 мая. За день до того они ударили и возле населенного пункта Шумы, повредив линию электропередач. К счастью, никто из жителей не пострадал.

В штабе Операции Объединенных сил подчеркнули, что оккупанты уже не скрывая ведут обстрелы населенных пунктов из ствольной артиллерии и минометов. На странице в Facebook также показали фото последствий действий врага (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Уточняется, что 6 снарядов с пушки МТ-12 "Рапира" калибра 100 мм по Марьинке наемники РФ выпустили примерно в 19:05 субботы. Огонь они вели из населенного пункта шахта Трудовская на окраине Донецка.

Известно, что в результате обстрела повреждения получили шесть жилых домов и автомобиль местного жителя.

"Один из снарядов взорвался в нескольких метрах от дома, только благодаря счастливому стечению обстоятельств никто из жителей не пострадал", – подчеркнули в штабе ООС.

Там добавили, что еще один случай обстрела был зафиксирован 7 мая, в 18:30. Оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем и минометов из шахты Гагарина в направлении населенного пункта Шумы.

В общем было выпущено 15 снарядов калибра 122 мм и 5 мин калибра 120 мм. В результате повредилась высоковольтная линия электропередач.

Результаты нарушений наемниками РФ уже зафиксированы и верифицированы офицерами украинской стороны СЦКК. Обо всех фактах проинформировано ОБСЕ.

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