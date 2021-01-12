Оккупанты незаконно задержали в Крыму 120 украинцев

В понедельник, 11 января, оккупанты в Крыму незаконно задержали 120 представителей крымскотатарского народа.

Это произошло под видом проверок документов и автомобилей, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

В ведомстве подчеркнули, что украинцев задержали, чтобы не допустить их присутствия на судебном заседании по "делу Хизб ут-Тахрир", которое состоялось утром 12 января в российском Ростове-на-Дону.

"Установлено, что вечером 11 января под видом проверок документов и автомобилей 120 представителей крымскотатарского народа фактически были незаконно задержаны оккупационными "правоохранителями" с целью недопущения их присутствия в судебном заседании по "делу Хизб ут-Тахрир", которое состоялось сегодня утром в Ростове-на Дону", – сказано в сообщении.

Главное управление полиции Крыма открыло уголовное производство по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины. санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о задержании появилась 11 января вечером. По данным главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, инцидент произошел на Керченском мосту. Силовики забрали у людей, которые ехали из Бахчисарая, Судака и Белогорска, документы, фотографировали их паспорта.