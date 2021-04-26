Оккупанты накрыли гранатометным огнем ВСУ на Донбассе и ранили бойца

Вооруженные формирования России на Донбассе 26 апреля открыли огонь по позициям украинских военных и ранили одного нашего защитника.

Об этом сообщается на Facebook-странице оперативно-тактической группировки "Север". Обстрел велся из автоматических станковых гранатометов.

"Сегодня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников. В результате вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение", – сказано в сообщении.

Бойцу предоставили первую помощь и эвакуировали в медицинское учреждение. Сейчас он в удовлетворительном состоянии.

На место обстрела находится руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Напомним, что ранее оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции Вооруженных сил Украины из запрещенного вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, также террористы ударили из минометов по домам мирных жителей поселка Водяное Волновахского района на Донетчине.