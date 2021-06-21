Оккупанты на Троицу обстреляли ВСУ из минометов и гранатометов – штаб ООС

За прошедшие сутки, 20 июня, когда верующие в Украине отмечали День Святой Троицы, российские оккупанты 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Также был зафиксирован один пролет вражеского беспилотника.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, потерь среди украинских военных нет. Так, противник применял стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, станковые противотанковые гранатометы и минометы 120-го калибра.

Обстрел производился в районе населенного пункта Старогнатовка, неподалеку Травневого, вблизи Причепиловки и у Новозвановки.

В Луганской области было зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

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На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 утра, 21 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации стреляли в сторону позиций ВСУ из гранатометов, запускали беспилотники, а также ударили по гражданской инфраструктуре Авдеевки.